Erster Hitzehinweis für Hauptstadtregion in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Für die Hauptstadtregion in Südkorea ist der erste Hitzehinweis in diesem Jahr herausgegeben worden.In Seoul kletterte das Quecksilber am Sonntag auf den diesjährigen Rekordwert von 33,2 Grad. Im Binnenland der Hauptstadtregion wurden fast 35 Grad gemessen.Ein Hitzehinweis wird veröffentlicht, wenn eine gefühlte Temperatur von 33 Grad oder höher an mindestens zwei Tagen in Folge zu erwarten ist.Seit dem vergangenen Freitag waren die Insel Jeju und die südlichen Gebiete von starken Regenfällen betroffen.In Busan wurde die höchste Niederschlagsmenge innerhalb einer Stunde in einem Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1904 gemessen. Gegen 1 Uhr am Samstag fielen in Daecheong-dong im Bezirk Jung-gu 61,2 Millimeter Regen in einer Stunde. Damit wurde der stündliche Niederschlagsrekord erneuert.