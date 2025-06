Autonome Nachttaxis künftig im gesamten Seouler Bezirk Gangnam

Photo : YONHAP News

Autonome Nachttaxis werden künftig im gesamten Seouler Bezirk Gangnam fahren.Die Stadt Seoul weitet heute das Angebot auf den gesamten Bezirk aus, nachdem dort zunächst probeweise in einigen Gebieten autonome Taxis eingesetzt wurden.Die Entscheidung gab die Stadtverwaltung am Sonntag bekannt. Die Überprüfung der Sicherheit der autonomen Taxis sei abgeschlossen.Seoul hatte als erste Stadt in Südkorea autonome Taxis in den Nachtstunden eingeführt. Drei der Fahrzeuge sind von 23 Uhr bis 5 Uhr unterwegs.Aus Sicherheitsgründen fahren die Taxis lediglich auf Straßen mit wenigstens vier Fahrspuren autonom. In anderen Gebieten, darunter vor allem Kinderschutzzonen, übernimmt ein Testfahrer, der immer hinter dem Lenkrad sitzt, die Kontrolle.Die Stadt will Ende Juni im Bezirk Dongjak auch erstmals autonome Busse einführen. Ab dem zweiten Halbjahr sollen die Busse auch in den Bezirken Dongdaemun und Seondamun fahren.