Ältere bei Erwerbsbeteiligung fast gleichauf mit Jüngeren

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die Älteren bei der Erwerbsbeteiligung fast gleichauf mit den Jüngeren.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag betrug die Erwerbsbeteiligungsquote der Menschen ab 60 Jahren im Mai 49,4 Prozent. Damit ist die Hälfte der Angehörigen dieser Altersgruppe entweder erwerbstätig oder auf der Suche nach Arbeit.Verglichen mit dem Vorjahr stieg der Wert um 0,8 Prozentpunkte. Es war außerdem der höchste Stand seit Einführung der entsprechenden Statistik im Juni 1999.Damit liegt die Erwerbsbeteiligungsquote der Älteren nur 0,1 Prozentpunkte hinter der von Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren. Für diese Altersgruppe wurde im Mai ein Wert von 49,5 Prozent ermittelt.Bei den 15- bis 29-Jährigen ist die Quote seit Mai letzten Jahres den 13. Monat in Folge gesunken. Gründe sind der Mangel an qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen und die Tatsache, dass Großunternehmen bevorzugt erfahrene Arbeitnehmer einstellen.