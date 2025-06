SIPRI: Nordkoreas Atomwaffenarsenal könnte auf 90 Sprengköpfe wachsen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte laut einer Analyse die Zahl seiner nuklearen Sprengköpfe auf bis zu 90 erhöhen.Das schrieb das Internationale Friedensforschungsinstitut Stockholm (SIPRI) in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht.Nach dessen Schätzungen gibt es mit Stand Januar 2025 weltweit 12.241 Atomsprengköpfe.Über rund 90 Prozent davon verfügen die USA und Russland mit jeweils 5.177 und 5.459 Gefechtsköpfen.Die Zahl der Atomsprengköpfe in nordkoreanischem Besitz wurde auf 50 geschätzt.Nordkorea räume seinem militärischen Nuklearprogramm als zentralem Element der nationalen Sicherheitsstrategie weiter Priorität ein, schrieb SIPRI. Es werde geschätzt, dass das Land rund 50 nukleare Sprengköpfe montiert habe und über genügend spaltbares Material verfüge, um bis zu 40 weitere Sprengköpfe herzustellen. Zudem werde die Produktion von weiterem spaltbaren Material vorangetrieben.Damit seien auch Diskussionen über eine atomare Bewaffnung Südkoreas in Gang gekommen. Dies verstärke die Sorge vor einer Verbreitung von Kernwaffen, hieß es weiter.