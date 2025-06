Seoul bietet Landsleuten konsularische Hilfe für Ausreise aus Israel an

Photo : YONHAP News

Südkorea unterstützt seine Staatsangehörigen in Israel, die sich in Sicherheit bringen wollen.Sollten sich südkoreanische Staatsangehörige in Israel in Sicherheit bringen wollen, stelle die Vertretung vor Ort ihnen die notwendigen Informationen und konsularische Hilfe zur Verfügung, teilte das Außenministerium in Seoul am Montag mit.Bisher wurden weder südkoreanische Todesopfer noch Verletzte gemeldet.Angesichts der Eskalation der Lage inmitten anhaltender Luftangriffe durch Israel und Iran hatte Südkorea am Samstag eine spezielle Reisewarnung für Israel verhängt.Das Außenministerium will die dortige Lage genau überwachen und erforderliche Maßnahmen für die Sicherheit der Staatsangehörigen ergreifen.