Präsident Lee zur Teilnahme am G7-Gipfel in Kanada eingetroffen

Präsident Lee Jae-myung ist zur Teilnahme am G7-Gipfel in Kanada eingetroffen.Nach der Ankunft auf dem Flughafen Calgary am Montagnachmittag (Ortszeit) nahm er die ersten Termine während seiner ersten Auslandsreise nach dem Amtsantritt wahr.Am Montag sind bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs eingeladener Länder geplant.Am Dienstag wird Lee an einer erweiterten Sitzung des G7-Gipfels teilnehmen. Er wird sich zur Diversifizierung der Energielieferketten und dem Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Energie äußern.Von Interesse ist außerdem, ob am Rande des G7-Gipfels bilaterale Spitzengespräche zwischen Lee und Kollegen aus anderen Ländern zustande kommen.Ein Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes hatte gesagt, dass Meinungen zu solchen Gesprächen, etwa mit den USA oder Japan, abgestimmt würden.Jedoch entschied sich US-Präsident Donald Trump unterdessen zur vorzeitigen Abreise vom Gipfel.Lee wird am Mittwoch koreanischer Zeit zurückerwartet.