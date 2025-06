Südkorea rutscht in Ranking der Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 27 ab

Photo : KBS News

Südkorea hat in einem Länderranking zur Wettbewerbsfähigkeit den 27. Platz belegt.Das International Institute for Management Development (IMD) in der Schweiz bewertete die Wettbewerbsfähigkeit von 69 Ländern, einschließlich der Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Im diesjährigen Ranking fiel Südkorea um sieben Ränge auf Platz 27 zurück, nachdem es letztes Jahr mit Platz 20 seinen bisher höchsten Rang erreicht hatte.Bei der Wirtschaftsleistung und Regierungseffizienz konnte sich Südkorea zwar verbessern. In Bezug auf die Unternehmenseffizienz und Infrastruktur schnitt das Land jedoch schlechter ab.Das wettbewerbsfähigste Land der Welt ist laut der Studie die Schweiz. Dahinter folgen Singapur und Hongkong.