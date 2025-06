Ex- und Importpreise im Mai rückläufig

Photo : YONHAP News

Im Mai sind sowohl die Ausfuhr- als auch die Einfuhrpreise in Südkorea gesunken.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag fiel der Exportpreisindex im Mai gegenüber dem Vormonat um 3,4 Prozent auf 128,56.Als wahrscheinlicher Grund gilt, dass der Won-Dollar-Wechselkurs im Mai um 3,4 Prozent im Vormonatsvergleich gesunken war.Zum Rückgang der Ausfuhrpreise trugen unter anderem Kohle- und Erdölprodukte und chemische Produkte bei, deren Preise jeweils um 4,1 und 3,8 Prozent zurückgingen.Der Importpreisindex sank gegenüber dem Vormonat um 3,7 Prozent auf 134,63.Es war der vierte monatliche Rückgang in Folge. Zudem war es der stärkste Rückgang seit November 2023, als der Index im Vormonatsvergleich um 4,3 Prozent gefallen war.Deutliche Preisrückgänge wurden bei Bergbauerzeugnissen (minus 5,6 Prozent), Kohle- und Erdölprodukten (minus 4,2 Prozent) sowie Agrar-, Forst- und Fischereiprodukten (minus 4,6 Prozent) verbucht.