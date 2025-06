Präsident Lee führt Gespräche mit Australiens Premier und Südafrikas Präsidenten

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae-myung hat am Rande des G7-Gipfels bilaterale Gespräche mit Kollegen aus anderen eingeladenen Ländern geführt.Nach seiner Ankunft zur Teilnahme am G7-Gipfel in Kanada traf Lee am Montagnachmittag (Ortszeit) mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese und dem Präsidenten der Republik Südafrika, Matamela Cyril Ramaphosa, zusammen. Besprochen wurden Möglichkeiten eines Kooperationsausbaus in verschiedenen Bereichen, darunter Verteidigung, Energie und Lieferketten.Beim Treffen mit Albanese nannte dieser Australien einen stabilen Energie- und Rohstofflieferanten für Südkorea. Er unterstrich die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.Lee würdigte Australien als einen Verbündeten, der viele Soldaten zur Unterstützung Südkoreas im Koreakrieg entsandt hatte. Mit Verweis auf die weiterhin sehr engen bilateralen Beziehungen teilte er die Absicht mit, angesichts der großen Energie- und Rohstoffabhängigkeit Südkoreas von Australien die Kooperation weiter auszubauen.Beim zuvor stattgefundenen Treffen mit Ramaphosa bezeichnete Lee Südafrika als größte Wirtschaftsmacht in Afrika und Südkoreas Tor zu dem Kontinent. Er bat sein Gegenüber um Interesse und Unterstützung für koreanische Unternehmen, die in dem afrikanischen Land im Energiesektor und verarbeitenden Gewerbe tätig sind.Ramaphosa sagte, dass südkoreanische Unternehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und der industriellen Entwicklung in seinem Land beitrügen. Er äußerte auch die Hoffnung auf mehr Investitionen aus Südkorea.