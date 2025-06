Veranstaltung zum 60. Jahrestag der Normaliserung südkoreanisch-japanischer Beziehungen

Photo : YONHAP News

In Seoul hat eine Veranstaltung anlässlich des 60. Jahrestags der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Japan stattgefunden.An der von der japanischen Botschaft in Seoul organisierten Veranstaltung nahmen Kim Jin-ah, Südkoreas Zweite Vizeaußenministerin, und Akihisa Nagashima, Berater des japanischen Premierministers, als Vertreter beider Regierungen teil.Präsident Lee Jae-myung schickte eine Video-Gratulationsbotschaft. Beide Länder seien wichtige Partner, die angesichts des rapiden Wandels der internationalen Lage zusammen nach Reaktionsmaßnahmen suchen müssten, sagte er.Das südkoreanische Außenministerium hatte gemeinsam mit Japan über 130 Projekte zur Feier des 60. Jubiläums der Beziehungsnormalisierung genehmigt.Die südkoreanische Botschaft in Japan plant eine Jubiläumsveranstaltung am Donnerstag in Tokio.Beide Staaten hatten mit dem am 22. Juni 1965 unterzeichneten Grundlagenvertrag ihre diplomatischen Beziehungen normalisiert.