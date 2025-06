US-Präsident Trump verlässt G7-Gipfel vorzeitig

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump verlässt aufgrund der Lage im Nahen Osten den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig.Dies gab die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Montag (Ortszeit) bekannt. Präsident Trump werde am Abend nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern.Zuvor hatte Trump in sozialen Netzwerken dazu aufgefordert, Teheran sofort zu verlassen.Wegen der Entscheidung Trumps konnte ein angestrebtes Gespräch zwischen ihm und Präsident Lee Jae-myung am Rande des G7-Gipfels nicht zustande kommen.Ein Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes sagte, ein Spitzentreffen mit den USA sei de facto geplant gewesen.