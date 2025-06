Großes Hallyu-Festival in Seoul

Photo : YONHAP News

Ein großes Festival der koreanischen Welle „Hallyu“ findet diese Woche in Seoul statt.Das „MyK FESTA 2025“ finde vom 19. bis 22. Juni im Olympic Park im Seouler Viertel Songpa statt, teilte das Kulturministerium am Dienstag mit.Das Ministerium rechnet mit über 30.000 Besuchern, darunter 20.000 Hallyu-Fans aus dem Ausland.Das Festival wird mit einem Konzert im KSPO Dome am Donnerstag eröffnet. Auftreten werden viele beliebte Sängerinnen und Sänger, darunter Aespa, ILLIT und Hearts2Hearts.Geplant sind große Ausstellungen und Erlebnisprogramme für Hallyu-Fans. Über 100 koreanische Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, darunter Fernsehserien, Webtoons, Küche und Lifestyle, werden Kulturinhalte und Produkte vorstellen.Zudem sind Exportberatungen zwischen über 160 koreanischen Unternehmen und über 170 Einkäufern aus Übersee vorgesehen.