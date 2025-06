Südkorea ruft Landsleute zu Ausreise aus Iran auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit Wirkung ab 13 Uhr am Dienstag für alle Landesteile des Irans eine Reisewarnung der Stufe 3 verhängt.Mit der Warnung wird den dort befindlichen Staatsangehörigen zur Ausreise geraten.Für die Grenzgebiete des Irans zur Türkei und dem Irak war bereits zuvor die Stufe 3 ausgegeben worden, die zweithöchste Warnstufe. In den restlichen Teilen wurde die spezielle Reisewarnung auf Stufe 3 verschärft.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul bat die Staatsangehörigen im Iran, besonders auf ihre Sicherheit zu achten. Sie sollten nach Anweisungen der dortigen Auslandsvertretung möglichst schnell ausreisen.Wer Reisen in die Region plane, sollte diese absagen oder verschieben, hieß es.Das Ministerium wolle verschiedene Maßnahmen für die Sicherheit der Staatsbürger ergreifen, indem es die Situation im Nahen Osten weiter aufmerksam verfolge, fügte der Beamte hinzu.