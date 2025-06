US-Truppen in Korea halten an aktueller Terrorwarnstufe Bravo fest

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) halten im sogenannten „Force Protection Condition“-System (FPCON) ihre aktuelle Warnstufe „Bravo“ aufrecht.Ein Vertreter der USFK teilte am Dienstag mit, dass aufgrund der in- und externen Situation seit über einem Jahr an der Stufe Bravo festgehalten werde. Es gebe nach der Anhebung der Sicherheitsstufe durch das Indopazifik-Kommando keine Änderung.Das Indopazifik-Kommando der USA hatte in einer Pressemitteilung am Samstag bekannt gegeben, dass alle Einrichtungen in dessen Zuständigkeitsbereich ihre FPCON-Stufe von Alpha auf Bravo erhöht hätten.FPCON ist ein System für die Bewertung terroristischer Bedrohungen gegen US-Militäreinrichtungen. Bravo ist die dritthöchste der insgesamt fünf Sicherheitsstufen. Diese wird aktiviert, wenn eine vorhersehbare und erhöhte Bedrohung durch terroristische Aktivitäten vorliegt.Das Indopazifik-Kommando begründete seine Entscheidung nicht. Beobachter gehen davon aus, dass die USA sich auf mögliche Terrorakte gegen ihre Militärstützpunkte angesichts des Konflikts zwischen Israel und dem Iran vorbereiten wollen.