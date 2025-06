Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag etwas steigen können.Der Index rückte um 0,12 Prozent auf 2.950,3 Zähler vor.Es war der höchste Stand seit über 40 Monaten. Am 13. Januar 2022 hatte der Kospi den Handel bei einem Stand von 2.962,09 Punkten beendet.Der Kospi sei stark in den Handel gestartet und habe später wegen der geopolitischen Spannungen in Nahost einen Teil der Gewinne wieder abgegeben, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.