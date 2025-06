Nordkorea entsendet 6.000 Kräfte der Pionier- und Bautruppen nach Russland

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will 6.000 Kräfte der Pionier- und Bautruppen in das russische Gebiet Kursk entsenden.Das kündigte der russische Sicherheitsratssekretär Sergei Schoigu am Dienstag an.Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Dienstag (Ortszeit) berichtete, informierte Schoigu nach einem Treffen mit Kim in Pjöngjang russische Medien über die Einzelheiten des Gesprächs.Demnach entsendet Nordkorea 1.000 Pioniere zur Beseitigung von Minen auf russischem Boden sowie 5.000 Bauarbeiter des Militärs für den Wiederaufbau von Infrastruktur, die durch ukrainische Angriffe zerstört wurde.Nachdem Nordkorea zuvor bereits Kampftruppen geschickt hatte, leistet das Land nun weitere personelle Unterstützung in der Region Kursk.Schoigu erklärte dem Bericht zufolge, dass die sicherheitspolitische Zusammenarbeit der Hauptzweck seines Besuchs gewesen sei. Beide Seiten hätten den Austausch von Personal sowie die Kooperation in Kursk positiv bewertet.Er verwies außerdem auf den Besuch von Präsident Wladimir Putin in Nordkorea am 19. Juni letzten Jahres. Damals sei ein Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet worden, der jetzt auch praktisch umgesetzt werde.