Friedensstatue zum Gedenken an Trostfrauen in Bonn aufgestellt

Photo : YONHAP News

Eine Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg ist in Bonn dauerhaft aufgestellt worden.Nach Angaben der in Berlin ansässigen Organisation Korea Verband am Dienstag handelt es sich um die Friedensstatue, die vor dem NS-Dokumentationszentrum Köln zur Schau gestellt worden war. Sie sei am 4. Juni vor das Frauenmuseum Bonn verlegt worden.Der Korea Verband hatte die Friedensstatue als Teil der Ausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ vor dem NS-Dokumentationszentrum Köln aufgestellt, die ab März drei Monate lang stattgefunden hatte.Das Frauenmuseum Bonn ist das weltweit erste Frauenmuseum, das 1981 von der Künstlerin Marianne Pitzen gegründet wurde.