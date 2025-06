Südkorea ratifiziert Haager Adoptionsübereinkommen

Photo : YONHAP News

Ein internationales Abkommen für mehr Staatenverantwortung und den Schutz von Kindern bei internationalen Adoptionen tritt im Oktober in Südkorea in Kraft.Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt sowie das Außenministerium teilten am Dienstag mit, dass Südkorea die Ratifizierungsurkunde für das Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption beim niederländischen Außenministerium hinterlegt habe.Südkorea hatte das Abkommen bereits vor zwölf Jahren, im Mai 2013, unterzeichnet.Das Haager Adoptionsübereinkommen regelt Bedingungen und Verfahren für internationale Adoptionen. Dadurch sollen die Grundrechte von Kindern bei internationalen Adoptionen gewährleistet und die Entführung und der Verkauf von Kindern sowie der Handel mit Kindern verhindert werden. Es zählt derzeit 106 Vertragsstaaten, darunter Australien, China und die USA.