Studie: Fünfziger und konservativ Gesinnte sind Hauptzuschauer von Nachrichten auf YouTube

Photo : KBS News

In Südkorea konsumieren laut einer Studie Menschen ab 50 Jahren und konservativ Gesinnte häufiger Nachrichten auf YouTube als andere Gruppen.Entsprechende Ergebnisse gab die Korea Press Foundation, eine öffentliche Institution für die Medienförderung, in der neuesten Ausgabe ihrer Zeitschrift „Media Survey“ am Dienstag bekannt.Unter den Altersgruppen verzeichneten demnach Menschen in ihren Fünfzigern mit 61 Prozent den höchsten Anteil derjenigen, die YouTube zum Konsumieren von Nachrichten nutzen. Dahinter folgten über 60-Jährige mit 53 Prozent und 40- bis 49-Jährige mit 48 Prozent. Bei Menschen in ihren Zwanzigern betrug die Quote 44 Prozent, bei solchen in ihren Dreißigern 32 Prozent.Nach politischer Gesinnung betrachtet, lagen Konservative mit 63 Prozent an der Spitze. Gemäßigte folgten mit 51 Prozent, Progressive mit 43 Prozent.Das Vertrauen der Menschen in Südkorea in Nachrichten blieb gegenüber dem vergangenen Jahr unverändert bei 31 Prozent.Das durchschnittliche Vertrauensniveau in den 48 untersuchten Ländern, einschließlich Südkoreas, betrug 40 Prozent. Das Niveau in Südkorea liegt damit neun Prozentpunkte unter dem Durchschnitt.Die Umfrage wurde vom Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford durchgeführt. An der Erhebung war auch die Korea Press Foundation beteiligt.