Seouler Buchmesse eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Internationale Buchmesse ist am heutigen Mittwoch eröffnet worden.Das größte Bücherfest in Südkorea findet bis Sonntag im Kongress- und Messezentrum COEX in Seoul statt.Daran nehmen über 530 Verlage und Organisationen aus Südkorea und 16 weiteren Ländern teil.Das diesjährige Gastland ist Taiwan. Über 30 Autoren, darunter die bekannten Romanschriftsteller Chen Xue und Kevin Chen, und 26 Verlage sowie Institutionen aus Taiwan nehmen teil.Das diesjährige Thema lautet „The Last Resort“. Dies könnte jemand sein, der an der eigenen Seite sei, irgendetwas, das man gestalten müsste, oder etwas Unbekanntes, das noch nicht eingetreten sei, erklärte der Koreanische Verlegerverband, der die Buchmesse veranstaltet.