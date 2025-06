Regierung will Konsumgutscheine an alle Bürger verteilen

Photo : YONHAP News

Regierungspartei und Regierung wollen mit Mitteln aus einem Nachtragshaushalt Konsumgutscheine an alle Bürger verteilen.Dies beschlossen die Demokratische Partei (DP), die Regierung und das Präsidialamt bei einer Beratung über Einzelheiten des Entwurfs für den zweiten Nachtragshaushalt dieses Jahres am Mittwoch.Jin Sung-joon, Chef des DP-Politikausschusses, sagte nach dem Treffen, beide Zusatzbudgets hätten ein Gesamtvolumen von fast 35 Billionen Won (25 Milliarden Dollar).Da im April ein erster Nachtragshaushalt in Höhe von 12,2 Billionen Won (8,9 Milliarden Dollar) verabschiedet worden war, wird das Volumen des zweiten bei voraussichtlich etwa 22 Billionen Won (16 Milliarden Dollar) liegen.Eine der Maßnahmen sieht Konsumgutscheine für alle Bürger als Hilfe zum Lebensunterhalt vor. Vulnerable Gruppen sollen darüber hinaus gesondert unterstützt werden. Konkrete Summen wurden noch nicht genannt.Nach weiteren Angaben will sich das Regierungslager aktiv für die Umschuldung von Kleinunternehmern einsetzen. Auch hierfür seien im geplanten Nachtragshaushalt Mittel vorgesehen.Für Regionalwährungen sind ebenfalls Beträge vorgesehen, damit soll der Konsum in den Regionen angekurbelt werden.