„APT.” von Rosé hält sich 34. Woche in Folge in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

„APT.“ von Rosé hat sich die 34. Woche in Folge in der US-Hitparade Billboard Hot 100 gehalten.In den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neuesten Charts belegte der Hit des Mitglieds der K-Pop-Band Blackpink unverändert gegenüber der Vorwoche den 24. Platz.Mit 34 Wochen in den Billboard Hot 100 brach „APT.“ den Rekord des am längsten darin vertretenen K-Pop-Songs. Den bisherigen Rekord von 33 Wochen hatte Jimin von BTS mit „Who“ aus seinem zweiten Soloalbum inne.„APT.“, eine Kollaboration mit Popstar Bruno Mars, hatte im vergangenen Oktober auf Platz 8 der Billboard Hot 100 debütiert. Damit hatte Rosé als erste K-Pop-Künstlerin den Einzug in die Top 10 der wichtigsten US-Singlecharts geschafft.