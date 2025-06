Südkorea nimmt an Übung Talisman Sabre in Australien teil

Photo : YONHAP News

Südkorea nimmt an einer multinationalen Übung in Australien teil.Marine und Marineinfanterie teilten mit, dass ihre Kräfte für die Teilnahme an der Übung „Talisman Sabre 2025“ am heutigen Mittwoch im Militärhafen von Jinhae an der Südküste ablegen würden.Die Übung wird gemeinsam vom Indopazifik-Kommando der USA und den australischen Streitkräften alle zwei Jahre veranstaltet.Die diesjährige Übung findet vom 3. bis 27. Juli im Nordosten Australiens statt. Über 30.000 Soldaten sowie Kriegsschiffe und Flugzeuge aus 19 Ländern, einschließlich der USA, Australiens, Südkoreas, Großbritanniens und Japans, werden daran teilnehmen.Die südkoreanische Delegation besteht vor allem aus über 820 Soldaten, dem amphibischen Angriffsschiff ROKS Marado, dem Zerstörer ROKS Wang Geon und einem Lynx-Hubschrauber.