Südkorea ruft Staatsangehörige zu Ausreise aus Israel auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat für Teile Israels eine Reisewarnung der Stufe 3 verhängt.Die verschärfte Reisewarnung, mit der eine Ausreise empfohlen wird, gilt seit 20 Uhr am gestrigen Dienstag koreanischer Zeit.Die Warnstufe 3 wurde für alle Teile Israels außer dem Gazastreifen und dem Grenzgebiet zu Libanon im Norden des Landes ausgegeben. Dort gilt die höchste Warnstufe (Reiseverbot).Das Außenministerium bat die Staatsangehörigen in Israel, besonders auf ihre Sicherheit zu achten. Sie sollten gemäß Anweisungen der dortigen Auslandsvertretung möglichst schnell ausreisen. Wer Reisen in die Region plane, sollte diese absagen oder verschieben, hieß es.Zuvor hatte das Ministerium für alle Landesteile des Irans eine Reisewarnung der Stufe 3 verhängt.