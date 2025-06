Präsident Lee tritt nach Teilnahme an G7-Gipfel Heimreise an

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sein zweitägiges Besuchsprogramm in Kanada für die Teilnahme am G7-Gipfel abgeschlossen.Lee trat am Dienstag (Ortszeit) die Heimreise an.Der Besuch in Kanada war Lees erste Auslandsreise nach seinem Amtsantritt Anfang Juni und sein Debüt im Bereich der Gipfeldiplomatie.Am Rande des G7-Gipfels führte er bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von neun Ländern, darunter Großbritannien und Kanada.Mit dem japanischen Premierminister Shigeru Ishiba kam er überein, eine Grundlage für solide und reife Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zu schaffen und die sogenannte Pendeldiplomatie wieder aufzunehmen.Ein mit Spannung erwartetes Treffen mit US-Präsident Donald Trump konnte aufgrund dessen vorzeitiger Rückkehr nicht zustande kommen.Nach Einschätzung des Präsidialamtes in Seoul wurde die Gipfeldiplomatie mit Lees Teilnahme am G7-Gipfel vollständig wiederhergestellt.