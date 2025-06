Börse in Seoul kann dritten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,74 Prozent auf 2.972,19 Zähler vor.Die Anleger würden darauf schauen, ob der Kospi trotz zunehmender Spannungen in Nahost erstmals seit mehr als drei Jahren wieder die Marke von 3.000 Punkten übertreffen kann, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Nachdem US-Präsident Donald Trump am Dienstag Iran zur bedingungslosen Kapitulation sowie zur Evakuierung Teherans aufgefordert hatte, gaben die US-Börsen nach.