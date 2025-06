Nordkorea veranstaltet erstmals seit sechs Jahren wieder internationales Filmfestival

Photo : YONHAP News

Das Pyongyang International Film Festival (PIFF), das einzige internationale Filmfest in Nordkorea, findet erstmals seit sechs Jahren wieder statt.Laut dem auf Nordkorea-Reisen spezialisierten Reisebüro Koryo Tours gab das Organisationskomitee des Filmfestivals bekannt, dass dessen 18. Auflage vom 22. bis 27. Oktober in Pjöngjang veranstaltet werde.Das Internationale Filmfestival Pjöngjang wurde 1987 ins Leben gerufen. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Festival nach der 17. Auflage im Jahr 2019 ausgesetzt.Nach Angaben von Koryo Tours können sich Touristen im Rahmen seines Reiseprogramms zusammen mit Einwohnern Filme in Kinos in Pjöngjang ansehen und Gesprächen mit nordkoreanischen Filmproduzenten beiwohnen.Filme aus Japan, Südkorea und den USA seien seit Beginn des Festivals im Jahr 1987 ausgeschlossen. Daran habe sich bis heute nichts geändert, schrieb das in Peking ansässige Reisebüro.