Nordkorea verurteilt Israels Luftangriffe auf Iran

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Israels Luftangriffe auf den Iran scharf verurteilt.Das Außenministerium in Pjöngjang habe in einer Stellungnahme am Donnerstag ernste Besorgnis darüber geäußert, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Das Ministerium nannte Israel „ein Krebsgeschwür für den Frieden im Nahen Osten“. Seine Luftangriffe seien ein erzböser Akt der Aggression, mit dem die Souveränität und territoriale Integrität eines souveränen Staates zerstampft worden seien. Sie stellten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, hieß es.Pjöngjang warf außerdem den USA und dem Westen vor, Israel nicht zu verurteilen, sondern das Feuer des Kriegs anzufachen. Sie würden volle Verantwortung für die Zerstörung des internationalen Friedens und der Sicherheit tragen müssen.