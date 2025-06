Pentagon-Chef: USA haben neuen Standard für Verteidigungsausgaben von Verbündeten

Photo : YONHAP News

Die USA haben laut ihrem Verteidigungsminister einen neuen Standard für die Verteidigungsausgaben ihrer Verbündeten ausgearbeitet.Das erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Streitkräfteausschuss des Senats.Im Zuge der Bemühungen um höhere Verteidigungsausgaben der NATO hätten die USA einen neuen Standard festgelegt. Diesem sollten sich alle Verbündeten in der Welt, einschließlich Asiens, nähern, hieß es.Hegseth äußerte die Erwartung, dass sich die NATO-Mitglieder auf ihrem Gipfel am 24. und 25. Juni in Den Haag dazu verpflichten würden, fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung und verteidigungsbezogene Investitionen auszugeben.Für Verbündete, die nicht NATO-Mitglied sind, nannte er keine konkreten Zielwerte.Jedoch gilt es als wahrscheinlich, dass die USA von Verbündeten im indopazifischen Raum, darunter Südkorea, eine kräftige Aufstockung der Verteidigungsausgaben fordern werden.Südkoreas Verteidigungsausgaben betragen derzeit etwas mehr als 2,5 Prozent des BIP.