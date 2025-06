Jahrestag der strategischen Partnerschaft mit Russland – Nordkorea will Zusammenarbeit ausbauen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Bereitschaft zum Ausbau der Zusammenarbeit mit Russland bekundet.Anlass hierfür war der erste Jahrestag des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb am Donnerstag, dass Nordkorea und Russland mit dem am 19. Juni 2024 unterzeichneten Vertrag ein neues Kapitel der Freundschaft aufgeschlagen hätten.Als ein Beispiel für die Umsetzung des Vertrags nannte die Zeitung die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland. Die Beteiligung an der Befreiungsoperation in der Region Kursk sei ein vorbildliches Beispiel, hieß es.Ebenfalls hervorgehoben wurde der im April begonnene Bau einer grenzüberschreitenden Straßenbrücke. Darüber hinaus sei die Kommunikation in vielen Bereichen heute intensiver denn je. Dies beziehe Wirtschaft, Diplomatie, Bildung, Gesundheit und Kunst mit ein, schrieb die Zeitung.