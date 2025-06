Südkorea mit über 1,3 Millionen Millionären im weltweiten Vergleich Zehnter

Photo : KBS News

Südkorea hat letztes Jahr bei der Zahl der Millionäre den weltweit zehnten Platz belegt.Das geht aus dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Globalen Vermögensbericht 2025 der Schweizer Investmentbank UBS hervor.Dem Bericht zufolge besaßen letztes Jahr 1.301.000 Menschen in Südkorea ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar. 2023 waren es 1,295 Millionen.Unter den 56 untersuchten Ländern lagen die USA mit 23,83 Millionen Millionären an der Spitze. Dies entspricht 39,7 Prozent aller Millionäre in der Welt.Zweiter war China (6,32 Millionen), gefolgt von Frankreich (2,89 Millionen), Japan (2,73 Millionen) und Deutschland (2,67 Millionen).Weltweit gibt es rund 60 Millionen Millionäre. Deren Vermögen beläuft sich insgesamt auf 226,47 Billionen Dollar.