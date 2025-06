Regenzeit beginnt heute

Photo : KBS News

In Korea soll am heutigen Donnerstag die Regenzeit beginnen.Am Donnerstagnachmittag soll im Binnenland der Provinz Süd-Chungcheong und der südlichen Region Regen mit Blitz und Donner einsetzen. Ab dem Abend soll es auch in der Hauptstadtregion, dem Binnenland der Provinz Gangwon und der Provinz Nord-Chungcheong regnen.In der Hauptstadtregion und den zentralen Gebieten soll der Regen um den 21. Juni aufhören. Auf der südlichen Insel Jeju ist dagegen bis zum 24. Juni Regen vorhergesagt.Die größte Niederschlagsmenge wird in den zentralen Gebieten, einschließlich der Hauptstadtregion, erwartet. Dort werden von Donnerstag bis Samstag 50 bis 100 Millimeter Niederschläge erwartet.Auch in nordkoreanischem Gebiet am Oberlauf der durch beide Koreas fließenden Flüsse, darunter der Imjin, wird es voraussichtlich starke Regenfälle geben. Daher müssen in den Grenzgebieten in Gangwon und Gyeonggi vorsorgliche Maßnahmen gegen einen rapide ansteigenden Wasserstand getroffen werden.