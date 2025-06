Wirtschaft Zahl der Einpersonenhaushalte übertrifft 2024 erstmals Acht-Millionen-Marke

Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea hat letztes Jahr mit über acht Millionen ein Allzeithoch erreicht.



Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag stieg die Zahl der Einpersonenhaushalte um 616.000 im Vorjahresvergleich auf 8.003.000 im vergangenen Jahr.



Die Anzahl der Singlehaushalte hatte 2015 bei fünf Millionen gelegen.



5,1 Millionen Alleinlebende sind erwerbstätig, was 63,7 Prozent aller Einpersonenhaushalte ausmacht. Verglichen mit dem Vorjahr sind es 0,4 Prozentpunkte mehr.



Die größte Gruppe der alleinlebenden Erwerbstätigen stellten 30- bis 39-Jährige mit rund 1,25 Millionen Haushalten. Dahinter folgten Menschen ab 60 Jahren mit 1,19 Millionen Haushalten.



Die Zahl der Doppelverdiener-Haushalte ging unterdessen zurück. Im letzten Jahr gab es 6.086.000 Doppelverdiener-Familien. Ihr Anteil an allen Haushalten bestehend aus Ehepaaren sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 48 Prozent.