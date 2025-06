NHK: Nordkorea erwägt Entsendung von 25.000 Arbeitern in russische Drohnenfabrik

Photo : YONHAP News

Nordkorea erwägt laut einem Medienbericht, 25.000 Arbeiter in eine Drohnenfabrik in Russland zu entsenden.Das berichtete der japanische Sender NHK am Donnerstag unter Berufung auf diplomatische Quellen Russlands und des Westens.Dem Bericht zufolge befindet sich die in Frage kommende Fabrik in der Sonderwirtschaftszone Alabuga in der Republik Tatarstan, rund 800 Kilometer östlich von Moskau. Nordkorea überprüfe die Entsendung von Arbeitskräften, um die dortige Produktion zu unterstützen und im Gegenzug in der Bedienung von unbemannten Luftfahrzeugen ausgebildet zu werden.Die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland werde in einer Art und Weise vertieft, dass die jeweiligen Absichten übereinstimmten, so der Sender. Russland konzentriere sich inmitten seiner Aggression gegen die Ukraine auf die Produktion von Drohnen, während Nordkorea seine Streitkräfte stärken wolle.Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Krylo Budanow, hatte in einem am 9. Juni veröffentlichten Medieninterview behauptet, dass Nordkorea und Russland Vereinbarungen über die Schaffung von Kapazitäten für die Herstellung von Drohnen der Typen „Garpiya“ und „Geran“ getroffen hätten.