Ex-First Lady Kim will Vorladungen der Staatsanwaltschaft nicht nachkommen

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee, die Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, hat laut Berichten beschlossen, Vorladungen der Staatsanwaltschaft für Ermittlungen zur Aktienkursmanipulation nicht nachzukommen.Begründet wurde dies damit, dass das Team eines Sonderstaatsanwalts bald zu dem Vorwurf ermitteln werde.Deshalb stelle die Befragung durch die Staatsanwaltschaft eine doppelte Ermittlung dar, sagte eine Person aus Kims Umfeld in einem Telefonat mit KBS.Zugleich hieß es, dass Kim Vorladungen durch den Sonderstaatsanwalt nachkommen werde.Die Staatsanwaltschaft hatte Kim bereits fünfmal aufgefordert, als Verdächtige zu einer Vernehmung zu erscheinen. Ihr wird die Einmischung in Kandidatennominierungen für Wahlen und Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors vorgeworfen.Vor der vorgezogenen Präsidentschaftswahl am 3. Juni hatte sie die Wahrnehmung des Termins mit der Begründung einer eventuellen Auswirkung auf die Wahl abgelehnt. Vor kurzem hatte sie sich wegen einer Depression in ein Krankenhaus begeben.