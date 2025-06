Anzahl der Spotify-Abrufe von K-Pop-Musik im letzten Jahrzehnt um das 470-Fache gestiegen

Photo : YONHAP News

Songs des Genres K-Pop sind in den letzten zehn Jahren auf Spotify immer beliebter geworden.Nach Angaben der globalen Audio-Streaming-Plattform stieg die Zahl der Abrufe der koreanischen Popmusik im Zeitraum 2014 bis 2024 um das 470-Fache.In dem Zeitraum wuchs die Zahl der K-Pop-Streams in Südostasien durchschnittlich um 128 Prozent im Jahr. In den USA wurde ein Anstieg von im Jahresschnitt 90 Prozent erzielt.Demnach haben sich die Einnahmen koreanischer Künstlerinnen und Künstler auf Spotify im vergangenen Jahr verglichen mit 2019 mehr als verdreifacht.Laut Daten wurden letztes Jahr Songs koreanischer Künstlerinnen und Künstler auf Spotify über 9,7 Millionen Stunden lang gestreamt. Nach Regionen betrachtet, waren sie in den USA am beliebtesten, gefolgt von Indonesien und Brasilien.