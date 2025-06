Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag den vierten Gewinntag in Folge verbucht.Für den Kospi ging es um 0,19 Prozent auf 2.977,74 Zähler nach oben.Die Anleger würden weiterhin versuchen, die Meldungen über die jünsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Israel und Iran sowie den Fed-Zinsentscheid zu verdauen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die US-Notenbank hatte am Mittwoch den Leitzins erneut unangetastet gelassen.