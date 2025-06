Regierung beschließt weiteren Nachtragshaushalt in Milliardenhöhe

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird aus Mitteln eines weiteren Nachtragshaushalts Konsumgutscheine an die Einwohner verteilen.Jeder Bürger soll je nach Einkommenshöhe Gutscheine im Wert zwischen 150.000 und 500.000 Won erhalten. Dies verlautete heute bei der Kabinettsitzung.Die Regierung beschloss in der Sitzung den zweiten Nachtragshaushalt des Jahres mit einem Volumen von 2,02 Billionen Won oder etwa 15 Milliarden Dollar. Die Ausgaben für Konsumgutscheine machen davon 1,32 Billionen Won, damit mehr als die Hälfte, aus.Vizefinanzminister Lee Gi-geun teilte mit, dass die neue Regierung in einem beispiellos schnellen Tempo ein Zusatzbudget beschlossen habe, um Bürgern, insbesondere Kleinhändlern, finanziell unter die Arme zu greifen.Die Regierung wird den Antrag für den zweiten Extrahaushalt am nächsten Montag im Parlament einreichen.Die Nationalversammlung hatte im Mai den ersten Nachtragshaushalt des Jahres in Höhe von 13,8 Billionen Won (zehn Milliarden Dollar) verabschiedet.