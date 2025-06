Präsident Lee trifft am Sonntag Partei- und Fraktionschefs von PPP und DP

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Partei- und Fraktionschefs von Regierungspartei und führender Oppositionspartei zu einem Treffen am Sonntag eingeladen.Das gab der präsidiale Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Woo Sang-ho, am Donnerstag bekannt.Lee wolle mit den Parteivertretern zu einem Mittagsessen in der Präsidentenresidenz zusammenkommen. Eingeladen seien der kommissarische Vorsitzende und Fraktionschef der regierenden Demokratischen Partei (DP), Kim Byung-kee, der Interimschef der Partei Macht des Volks (PPP), Kim Yong-tae sowie deren Fraktionsführer Song Eon-seog.Der Präsident wolle die Ergebnisse seiner Teilnahme am G7-Gipfel erläutern. Er plane ein offenes Gespräch ohne Themenfestlegung, erklärte Woo.Der Sprecher der Regierungspartei, Park Sang-hyuk, kommentierte, die Partei spüre den starken Willen des Präsidenten, die Politik wiederherzustellen. Sie werde ihn dabei tatkräftig unterstützen.PPP-Fraktionschef Song will ohne negative Gedanken in das Gespräch gehen. Man sei zwar die Oppositionspartei, müsse aber je nach Lage mal kämpfen und mal kooperieren.