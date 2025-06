Japans Premier nimmt an Veranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum von Beziehungen mit Südkorea teil

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba hat am Donnerstag in Tokio an einer Veranstaltung anlässlich des 60. Jahrestags der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit Südkorea teilgenommen.Organisiert wurde die Veranstaltung von der südkoreanischen Botschaft in Tokio.Am Rande des G7-Gipfels in Kanada war er zuvor zum ersten Spitzentreffen mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung zusammengekommen.Zu dem Treffen sagte Ishiba in seiner Gratulationsansprache, sie hätten für eine stabile Entwicklung der koreanisch-japanischen Beziehungen sehr gute Diskussionen führen können, indem sie ihre Denkweisen aufeinander abgestimmt hätten.Er äußerte dann die Hoffnung auf einen Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit und die Fortsetzung des Austauschs durch die nächste Generation.Der entsprechenden Jubiläumsveranstaltung der japanischen Botschaft in Seoul am Montag war Präsident Lee aufgrund seiner Teilnahme am G7-Gipfel ferngeblieben und hatte stattdessen eine Videobotschaft geschickt.Südkorea und Japan hatten am 22. Juni 1965 einen Grundlagenvertrag unterzeichnet und damit ihre diplomatischen Beziehungen normalisiert.