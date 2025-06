Landesweit starke Regenfälle – ortsweise über 150 Millimeter

Photo : YONHAP News

Am Freitag und Samstag soll es landesweit Starkregen mit Blitz und Donner geben.In den meisten Landesteilen werden 50 bis 100 Millimeter Regen erwartet, jedoch ortsweise auch über 150 Millimeter.Am Freitag werden die zentralen Gebiete und am Samstag die südlichen Teile von starken Regenfällen von etwa 50 Millimeter pro Stunde heimgesucht.In den zentralen Gebieten soll der Regen am Samstag aufhören. An der Südküste des Landes und auf der südlichen Insel Jeju soll es ortsweise bis Sonntag oder Anfang kommender Woche weiter regnen.Die Tagestemperaturen am Freitag sollen landesweit fünf bis neun Grad unter den Werten am Donnerstag liegen. In Seoul wird mit 25 Grad gerechnet.In Gangneung an der Ostküste soll es dagegen bis zu 31 Grad warm sein.