Mindestlohn bleibt auch im nächsten Jahr branchenübergreifend einheitlich

Photo : YONHAP News

Der gesetzliche Mindestlohn in Südkorea wird auch 2025 für alle Branchen einheitlich gelten.In der 6. Vollversammlung des Mindestlohnausschusses stimmten am Donnerstag insgesamt 27 Vertreter von Arbeitnehmern, Arbeitgebern sowie der Öffentlichkeit über eine mögliche Differenzierung je nach Branche ab. Der Antrag wurde mit 15 Gegenstimmen, elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.Arbeitgebervertreter hatten zuvor gefordert, in besonders stark belasteten Branchen wie der Gastronomie einen niedrigeren Mindestlohn einzuführen. Sie schlugen außerdem vor, den Stundenlohn im kommenden Jahr auf dem aktuellen Niveau von 10.030 Won (7,32 Dollar) zu belassen.Die Arbeitnehmerorganisationen, darunter die Gewerkschaftsdachverbände FKTU und KCTU, hatten dagegen am 11. Juni einen Stundenlohn von 11.500 Won (8,39 Dollar) vorgeschlagen. Dies entspricht einem Anstieg um 14,7 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr.