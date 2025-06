Präsident Lee startet Online-Plattform für Kommunikation mit dem Volk

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat eine Online-Plattform für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit eröffnet.Lee gab am Donnerstag in sozialen Medien die Schaffung der Plattform bekannt. Damit solle der in der Verfassung festgeschriebene Grundsatz der Volkssouveränität umgesetzt werden.Die Plattform werde ein Ort der direkten Demokratie sein, an dem die Bürger auf direktem Wege politische Maßnahmen vorschlagen und frei diskutieren würden. Sie würden gemeinsam mit der Regierung Lee Jae Myung tatsächliche Veränderungen zustande bringen.Die unterbreiteten Vorschläge würden in öffentlichen Debatten gründlich überprüft, versprach Lee. Man werde dafür sorgen, dass sie in die tatsächliche Politik einfließen würden.