Nordkorea und Russland feiern Jahrestag von Vertragsunterzeichnung mit Bankett

Photo : YONHAP News

In Pjöngjang hat ein Bankett zur Feier des ersten Jahrestags der Unterzeichnung des nordkoreanisch-russischen Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft stattgefunden.Wie die Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, hätten das gemeinsame Bankett das nordkoreanische Außenministerium und die russische Botschaft in Pjöngjang am Donnerstag veranstaltet.Nordkorea wurde von hochrangigen Funktionären, darunter Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Außenministerin Choe Son-hui und Verteidigungsminister No Kwang-chol, vertreten. Zu den russischen Teilnehmern zählten Botschafter Alexander Matsegora und Botschaftsangehörige.Choe sagte dabei, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf dem Weg zur solidesten und unbesiegbaren Allianz und Waffenbrüderschaft seien.Matsegora sagte in seiner Rede, beide Länder seien einander jetzt so nah wie nie in den letzten Jahrzehnten. Er sprach von einem tiefen gegenseitigen Verständnis und Vertrauen.Die russisch-nordkoreanischen Beziehungen seien in den Flammen des Kriegs gestärkt worden, sagte der Botschafter außerdem mit Verweis auf die Truppenentsendung Nordkoreas in den Krieg gegen die Ukraine.Nordkorea und Russland hatten den Vertrag beim Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin am 19. Juni 2024 in Pjöngjang unterzeichnet. Seitdem haben sie ihre Zusammenarbeit auf verschiedene Bereiche ausgeweitet.Nordkorea hatte im vergangenen Oktober 11.000 Soldaten und im Januar und Februar etwa 3.000 weitere Soldaten nach Russland entsandt. Das Land will zudem 1.000 Pioniere zur Beseitigung von Minen in der Region Kursk und 5.000 Bauarbeiter des Militärs zum Wiederaufbau von Infrastruktur nach Russland schicken.