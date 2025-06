Verteidigungsministerium: Südkorea investiert bereits überdurchschnittlich viel in Verteidigung

Photo : YONHAP News

Südkorea gehört nach eigenen Angaben zu den US-Verbündeten mit einem der höchsten Verteidigungsbudgets im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Seoul mit. Hintergrund war eine Forderung aus Washington, wonach auch asiatische Partner künftig rund fünf Prozent ihres BIP für die Verteidigung aufwenden sollten.Das Ministerium betonte, Seoul erhöhe seinen Verteidigungsetat kontinuierlich, um der nuklearen und ballistischen Bedrohung Nordkoreas zu begegnen. Man werde weiter daran arbeiten, die Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft bereitzustellen, die für die Verteidigung der koreanischen Halbinsel sowie für Frieden und Stabilität in der Region erforderlich seien.Zuvor hatte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Donnerstag (Ortszeit) erklärt, die Vereinigten Staaten erwarteten künftig nicht nur von den NATO-Mitgliedern, sondern auch von Partnern wie Südkorea und Japan, dass sie rund fünf Prozent ihres BIP in die Verteidigung investieren.Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums beläuft sich der Verteidigungshaushalt des Landes in diesem Jahr auf 61.246,9 Milliarden Won (44,7 Milliarden Dollar) – das entspricht 2,32 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.