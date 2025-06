Rekordüberschuss im Handel mit den USA – 2024 erstmals über 100 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vergangenen Jahr gegenüber den USA einen historischen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.Wie die Zentralbank des Landes am Freitag mitteilte, stieg der Überschuss gegenüber dem Vorjahr (damals 87,76 Milliarden Dollar ) um 34,7 Prozent auf 118,23 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Wert, seit die Bank of Korea im Jahr 1998 regionale Leistungsbilanzen ausweist.Haupttreiber war die Warenbilanz – insbesondere der Halbleiterexport – mit einem Rekordüberschuss von 108,99 Milliarden Dollar. Die Primäreinkommensbilanz – darunter Dividenden – steuerte zusätzlich einen Rekordgewinn von 18,4 Milliarden Dollar bei. Die Dienstleistungsbilanz blieb dagegen mit einem Minus von 7,18 Milliarden Dollar im tiefroten Bereich.Auf der anderen Seite verzeichnete Südkorea im Handel mit China das dritte Jahr in Folge ein Minus. Das Defizit belief sich auf 29,04 Milliarden Dollar.Auch gegenüber Japan blieb die Bilanz mit 12,72 Milliarden Dollar im Minus.Gegenüber der EU erzielte Seoul dagegen einen Überschuss von 17,09 Milliarden Dollar. Die Notenbank führt dies vor allem auf starke Ausfuhren von Schiffen, Halbleitern und SSD zurück.