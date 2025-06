Sport Judoka Kim Ha-yun holt erstes Schwergewichts-WM-Gold für Südkoreas Frauen seit 34 Jahren

Die südkoreanische Judoka Kim Ha-yun hat bei der IJF-Weltmeisterschaft 2025 in Budapest die Goldmedaille in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm gewonnen.



Im Finale zwang die Weltranglistenfünfte die Japanerin Arai Mao (Weltranglistenplatz 7) mit drei Verwarnungen (Shido) zur Aufgabe und siegte damit durch Disqualifikation (Hansoku-make).



Kim ist damit die erste südkoreanische Weltmeisterin in der höchsten Gewichtsklasse bei den Frauen seit 1991, als Moon Ji-yoon in Barcelona in der Kategorie über 72 Kilogramm triumphierte.



Lee Hyeon-ji gewann außerdem in der Trostrunde Bronze gegen die Niederländerin Marit Kamps mit Ippon.



Bei den Männern holte Kim Min-jong in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm ebenfalls Bronze.



Damit schließt Südkorea die Einzelwettbewerbe der diesjährigen Titelkämpfe mit einer Gold- und drei Bronzemedaillen auf dem sechsten Rang der Nationenwertung ab.



Am Samstag steht noch der Teamwettbewerb auf dem Programm, bevor die Auswahl die Heimreise antritt.