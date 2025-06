Kospi überspringt trotz Nahostkrise Marke von 3.000 Punkten

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag über der Marke von 3.000 Zählern geschlossen.Zum Handelsschluss notierte der Kospi 1,48 Prozent höher bei 3.021,84 Zählern.Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit einem Plus. Bereits am Morgen hatte der Kospi erstmals seit dem 3. Januar 2022 wieder die Schwelle von 3.000 Punkten überschritten.Börsenbeobachter führen den Anstieg auf ein Zusammenspiel dreier Faktoren zurück: Erwartungen an die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung, die Rückkehr ausländischer Investoren sowie nachlassende Unsicherheit über die Zölle.Zu Handelsbeginn wurde der Auftrieb noch durch anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie durch eine enttäuschende Bewertung des Indexanbieters MSCI zur Marktzugänglichkeit gebremst.