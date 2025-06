Präsident Lee nimmt nicht am NATO-Gipfel teil

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae Myung wird nicht am kommenden NATO-Gipfel teilnehmen, der am 24. und 25. Juni (Ortszeit) in Den Haag stattfinden wird.Die Entscheidung gab der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac am Sonntag bekannt.Die Regierung habe trotz der Vielzahl der anstehenden Staatsangelegenheiten die Teilnahme des Präsidenten am NATO-Gipfel wohlwollend in Erwägung gezogen. Jedoch sei unter umfassender Berücksichtigung der anstehenden Angelegenheiten im Inland und der Lage im Nahen Osten die Nichtteilnahme beschlossen worden, erklärte Wi.Der entscheidende Anlass war offenbar der US-Luftangriff auf Irans Atomanlagen.Unterdessen teilte das Präsidialamt am Montag mit, dass der nationale Sicherheitsberater Wi Präsident Lee beim NATO-Gipfel vertreten werde.