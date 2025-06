Außenministerium bespricht mit Botschaft in Iran Sicherheitsmaßnahmen für Staatsangehörige

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat eine gemeinsame Sitzung des Hauptquartiers und der Auslandsvertretung im Iran abgehalten, um die dortige Lage und die Sicherheitsmaßnahmen für südkoreanische Staatsangehörige zu überprüfen.Bei dem Treffen am Sonntag forderte die Zweite Vizeaußenministerin Kim Jina, alles daranzusetzen, die Sicherheit der im Iran befindlichen Staatsbürger zu gewährleisten. Sie wies darauf hin, dass sich die Lage in dem Land nach dem US-Angriff auf Atomanlagen weiter verschlechtern könnte.Sie ordnete auch an, Maßnahmen zur Sicherheit der Botschaftsangehörigen lückenlos umzusetzen.Die Regierung hat bisher 56 südkoreanische Staatsangehörige und iranische Familienmitglieder aus Iran evakuiert. Sie wurden nach Turkmenistan gebracht.Mit Stand Sonntag halten sich etwa 70 Südkoreaner im Iran auf und etwa 460 in Israel.